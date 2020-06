Sonntag, 21. Juni 2020

Seitenständer wird Motorradfahrer bei Negenborn zum Verhängnis

Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Göttingen geflogen. Foto: beb

Negenborn. Mitten auf dem Kratzeberg vor Negenborn kam es am Sonntagvormittag auf der Bundesstraße 64 zu einem Motorradunfall. Ein 57-jähriger Mann aus der Region Lüneburg war mit einer Gruppe Motorradfahrer von der Tonenburg aus über Holzminden in Richtung Negenborn unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, habe sich während der Fahrt am Motorrad, das der 57-Jährige alleine befuhr, ein Seitenständer ausgeklappt. Dadurch sei das Fahrzeug ins Schlingern geraten. Infolge dessen sei der Fahrer entweder vom Motorrad gestürzt oder gesprungen, um Schlimmeres zu vermeiden. Die Untersuchungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern noch an. Der Fahrer verletzte sich bei seinem Aufprall an der Leitplanke schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Göttingen geflogen. Zwölf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lobach und Bevern sicherten die Unfallstelle. Die Bundesstraße war für circa eine Stunde gesperrt. (beb)