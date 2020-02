Freitag, 28. Februar 2020

SEK-Einsatz in Lauenstein

In Lauenstein kam es zu einem SEK-Einsatz. Er galt einem 55-jährigen Mann.

Lauenstein. Am Freitagabend (28. Februar) hat es im Bereich Lauenstein einen SEK-Einsatz gegeben. Eine Bundesbehörde hatte einen Hinweis gegeben, dass eine ungewöhnlich großen Menge an Chemikalien gekauft worden sei, so die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden in einer Pressemitteilung. Die Spezialeinheit traf auf einen 55-jähriger Mann aus Lauenstein, der für weitere polizeiliche Maßnahmen der Polizei in Hameln übergeben wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern zurzeit an, teilte die Polizei am Freitagabend mit.