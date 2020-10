Freitag, 02. Oktober 2020

Sekundarschule in Dreiländereck erhält besondere Auszeichnung

Stolz in der Hand halten Katja Hermneuwöhner und Freya Gittel gemeinsam mit dem Paten, Bürgermeister, Schulleiter, Konrektor, Regionalkoordinator und der engagierten Schülergruppe das neue Zertifikat. Foto: tah

Beverungen. Über die Titelverleihung zur „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ darf sich die Schulgemeinschaft der Sekundarschule in Dreiländereck in Beverungen freuen. Im Rahmen einer Feierstunde an dem neben Schülern und Lehrern auch Beverungens Bürgermeister Hubertus Grimm sowie der Pate des Projekts, Rembert Stiewe, teilnahmen, wurde dieser Titel durch Rüdiger Gleisberg von der regionalen Koordinierungsstelle des kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter übergeben. Damit gehört die Sekundarschule Beverungen jetzt einem Netzwerk von Schulen an, die es sich zur Selbstverpflichtung machen, Demokratie, Menschenwürde und ein solidarisches Miteinander in besonderer Weise in den Schulalltag zu integrieren.