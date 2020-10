Montag, 26. Oktober 2020

Selbst ist der Mann oder die Frau in Holzminden...

Diese 30 wurde nicht behördlich auf die Fahrbahn gebracht. Foto: bs

Holzminden. Groß prangt die 30 auf dem Asphalt im Pollmannsgrund in Holzminden. 30 Stundenkilometer, mahnt die in weißer Farbe aufgebrachte Schrift, sollen die Autofahrer dort höchstens fahren. Eine solche Manhnung sieht man auch an anderen Orten in Holzminden. Nur: Hier haben wohl die Anwohner selbst Hand angelegt, um für mehr Ruhe und Sicherheit im Pollmannsgrund zu sorgen. Auf Nachfrage des TAH heißt es bei der Stadt Holzminden: „Wir haben das nicht veranlasst“. (bs)