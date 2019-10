Donnerstag, 03. Oktober 2019

Seminar der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes in Holzminden

Von links: Jolanthe Bytomski, Meike Bullmann-Wüstneck und Dr. Mériem Diouani-Streek. Foto: Stiftung zum Wohl des Pflegekindes

Holzminden. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr richtete die Stiftung zum Wohl des Pflegekindes, die in Holzminden ihren Sitz hat, ein Seminar für Pflegeeltern und Fachbesucher in Holzminden aus. Auch dieses Mal war das Seminar gut besucht. Das Thema diesmal lautete: „Besuchskontakte von Pflegekindern und leiblichen Eltern“.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte die Leiterin der Geschäftsstelle der Stiftung zum Wohl des Pflegekindes, Meike Bullmann-Wüstneck, die Teilnehmer und hieß sie im Stiebel Eltron-Energy Campus herzlich willkommen. Die Referentin und Diplom-Pädagogin Dr. Mériem Diouani-Streek aus Frankfurt am Main erläuterte in diesem Seminar sehr anschaulich, dass die Besuchskontakte als besonders sensibles Thema wegen der häufig schwer belasteten Vorerfahrungen von Pflegekindern und ihrer oft ungesicherten Lebensperspektive verschiedenartige Probleme in sich bergen. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Oktober