Donnerstag, 28. November 2019

Senior-Voice ist in Holzminden zu hören

Cafer Sarp (links) gehört zu Lutz Adams Unterstützern hinter den Kulissen der Fernsehsendung. Foto: Cafer Sarp

Holzminden. Die Gäste der Bar „Alte Liebe“ in der Mittleren Straße in Holzminden dürfen sich am Sonnabend, 7. Dezember, auf einen besonderen Gast freuen: Auf Lutz Adam, den Country-Rocker, der gerade in der Sat1-Show „The Voice Senior“ die erste Runde weitergekommen ist. Der 66-jährige Hesse mit weißem Bart und dem Cowboyhut wird bei seinen Fernsehauftritten hinter den Kulissen unter anderem von Freund Cafer Sarp unterstützt – und der hat gute Verbindungen nach Holzminden. Zwar wohnt Cafer jetzt in Brakel, aber er führte viele Jahre ein Modegeschäft in Holzminden. Daneben hat auch er sich schon lange der Musik verschrieben, allerdings mehr dem Schlager. Zahlreiche TV-Auftritte – unter anderem beim „Supertalent“ – zählt er in seiner Vita auf. Und besorgt mittlerweile auch seinen Freunden den einen oder anderen Auftritt. Ein Beispiel: Am kommenden Sonnabend, 30. November, tritt in der „Alten Liebe“ ein Udo-Lindenberg-Double auf. Und immer freitags im Dezember ab 21 Uhr lädt Cafer hier zum Weihnachts-Karaoko ein. Ganz besonders stolz ist er allerdings darauf, dass Lutz Adam nach Holzminden kommt – einen Tag vor Ausstrahlung seines nächsten Auftritts in „The Voice Senior“. Für Lutz waren übrigens alle Juroren außer Boss Hoss (die hatten ihre Fünf schon voll) aufgestanden – er hatte sich dann für Michael Patrick Kelly als Coach entschieden. (rei)