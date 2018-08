Dienstag, 21. August 2018

Seniorenrat gründet Defibrillator-Arbeitskreis

Dieses Piktogramm kennzeichnet den Standort eines Defibrillators.

Holzminden. Unter der Leitung der Vorsitzenden Elke Leuckel hat die achte Sitzung des Seniorenrates Holzminden stattgefunden. Der Seniorenrat befasste sich erneut und erweitert mit der Notfallversorgung der Senioren und aller Bürger in der Stadt Holzminden. Neben der Information über lebensrettende Sofortmaßnahmen (wie beim plötzlichen Herztod, SCD) ist es von besonderem Interesse und praktischer Bedeutung, wo in der Stadt, vor allem an publikumsträchtigen, öffentlichen Plätzen, ein automatischer, elektrischer Defibrillator (AED) vorhanden ist. Der Seniorenrat setzt sich für AEDs im öffentlichen Raum ein und hat einen Arbeitskreis gebildet, der herausfinden soll, wo überall in der Stadt die Notwendigkeit besteht, einen AED zu etablieren. Die erste Sitzung des Arbeitskreises findet am Donnerstag, 23. August, um 10 Uhr in der „Drehscheibe“, Sollingstraße 101, in Holzminden statt. Und auch für eine zügige Bahnhofsumgestaltung und die des Bahnhofsumfeldes will sich der Seniorenrat weiter stark machen. (tah)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. August