Donnerstag, 20. August 2020

Seniorenrat Holzminden überreicht kleine Lebensretter

Der „Beaty“ im Silikonkissen. Er ist klein, handlich, leicht und kostengünstig und kann im Internet auch unter anderem Produktnamen erworben werden. Foto: Bub/Seniorenrat Holzminden

Holzminden. Der „Beaty“ ist ein handlicher Herzdruckmassage-Feedback-Assistent bei der Laienreanimation für zu Hause und unterwegs. Der Seniorenrat Holzminden hat der Stadt Holzminden (Bürgermeister Daul), dem Gesundheitsamt Holzminden (Dr. Schrader) und dem Stadtmarketing Holzminden (Ruth Kossmann) je zwei „Beatys“ als Ergänzung zu den gestifteten Elektroschockgeräten (AED) überreicht. Die Geräte wurden mit Freude und Dankbarkeit entgegengenommen.

„Die richtig angewendete Herzdruckmassage kann für mehrere Minuten die Zirkulation aufrechterhalten und so das Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Zerebrale Schäden können so verhindert werden“, informiert der Experte Dr. Eberhard Bub, der auch Mitglied des Seniorenrates Holzminden ist. Der handliche Herzdruckmassage-Assistent ist klein und extrem einfach anzuwenden. Er kann überall hin mitgenommen werden: Im Handschuhfach, in der Tasche oder am Schlüsselbund. Dr. Bub: „Schön wäre es, wenn jeder diesen praktischen Helfer mit sich führen würde!“

