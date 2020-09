Dienstag, 01. September 2020

Sensoria: Förderbescheid vom Land liegt vor – nun muss der Rat Holzminden beschließen

So soll „Sensoria Düfte & Aromen Holzminden“ in der Oberen Straße aussehen. Visualisierung: Anderhalten Architekten

Holzminden. Die definitive Zusage der Projektförderung durch das Land Niedersachsen liegt der Stadt Holzminden vor und inzwischen auch der entsprechende Bewilligungsbescheid über die genaue Fördersumme in Höhe von knapp 2,7 Millionen Euro. Im Wissen um diese Sicherheit kann der Rat der Stadt Holzminden in seiner Sitzung am Dienstag, 15. September, die endgültige Realisierung der Erlebniswelt Düfte und Aromen („Sensoria“) beschließen. Eine entsprechende Verwaltungsvorlage ist bereits formuliert. Darin heißt es: „Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt Sensoria Düfte & Aromen Holzminden entsprechend des Bewilligungsbescheides des Landes Niedersachsen fristgerecht zu realisieren.“ Fällt dieser Ratsbeschluss, dürften auch die letzten Skeptiker davon ausgehen können, dass das prestigeträchtige Millionen-Projekt unweit der Weserbrücke in der Oberen Straße tatsächlich umgesetzt wird. Im Februar hatte der Stadtrat beschlossen, zum Bau einer Erlebniswelt einen Antrag auf Projektförderung an die NBank zu stellen. Der eingegangene Zuwendungsbescheid der NBank über genau 2.694.770 Euro entspricht 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 4.491.284,64 Euro oder 56 Prozent der kalkulierten Gesamtausgaben (4.777.680,64 Euro). „Nicht förderfähig und daher in Abzug gebracht sind Kosten für den Anteil Stadtmarketing. Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, das Projekt nunmehr umzusetzen“, heißt es in der Vorlage, über die am 15. September der Rat entscheiden soll. (spe)