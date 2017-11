Sonntag, 26. November 2017

Serie gerissen

Stadtoldendorf. Nach zehn Spielen ohne Niederlage ist die Serie für Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf gerissen. Im Spitzenspiel gegen GW Himmelsthür verloren die Homburgstädter denkbar knapp mit 25:26 (12:14) und mussten damit die Tabellenführung an die Domstädter nach nur zwei Wochen wieder abtreten. Trotz einer schwachen ersten Halbzeit des TV wurde die Niederlage erst in den letzten zehn Sekunden durch einen Siebenmeter für die Hausherren entschieden. „Das war hier heute ja nicht das entscheidende Spiel“, beschwichtigte TV-Coach Dominik Niemeyer anschließend, „wir sind immer noch Zweiter und müssen halt andere Spiele gewinnen als ausgerechnet in Himmelsthür“.

14 Minuten lang konnten die Gäste die Spitzenpartie in Hildesheim ausgeglichen gestalten. Doch eine frühe Verletzung von Rechtsaußen André Michael und eine Zeitstrafe gegen Dennis Brüning brachten die Stadtoldendorfer dann in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts doch noch spielerisch aus dem Konzept, so dass die Hausherren schließlich mit 11:7 nach 19 Minuten und dann sogar mit 14:9 nach der 25. Minute in Front gehen konnten. Eine doppelte Zeitstrafe gegen die Grün-Weißen ermöglichte den Niemeyer-Schützlingen, die sich speziell im ersten Durchgang eigentlich von den Unparteiischen eher benachteiligt fühlten, dann allerdings dazu, den Anschluss zu halten, so dass die Partie noch nicht verloren schien.

Nach dem Wechsel zogen die Himmelsthürer bis zur 39. Minute zwar noch einmal mit fünf Treffern auf 20:15 davon. Dann jedoch gelang es den Homburgstädtern, eine Wende herbeizuführen. Nach der Umstellung der Abwehr auf eine 5:1-Deckung konnte der TV bis zur 54. Minute nicht nur zum 22:22 ausgleichen, sondern in den folgenden zwei Minuten sogar zweimal in Führung gehen. Beim Stand von 25:25 in der Schlussminute spielten die Homburgstädter dann allerdings ihre Angriffszeit nicht konsequent genug aus und schlossen allzu überhastet ab, so dass sich Daniel Adler in der Rückwärtsbewegung zu einer Notbremse gezwungen sah. Den abschließenden Siebenmeter verwandelte Harald König für die Hausherren dann zum entscheidenden Siegtreffer.

Adlers Rote Karte für sein Foul immerhin blieb ohne Bericht, so dass der Linksaußen der Stadtoldendorfer in der abschließenden Partie vor den Weihnachtsferien gegen den Hannoverschen SC wieder zur Verfügung stehen wird. André Michael wird wohl länger ausfallen und auch Dennis Brüning steht zumindest momentan auf der Verletztenliste der Blau-Weißen. „Die Niederlage ist ärgerlich, aber daraus müssen wir eben lernen“, kommentierte Dominik Niemeyer das Geschehen nach der Begegnung. Von der Moral her sei er mit seiner Mannschaft zufrieden, seine Jungs hätten kämpferisch wirklich alles gegeben.

TV Stadtoldendorf: Kristof König, Sascha Michael – Daniel Adler (3), Jan Christoph Ahlers (3), Lukas Lorentzen, Melvin Huckauf, Dennis Michael (5), Dennis Brüning, Lars Knoke (3), André Michael (1), Tim Koch, Marcel Geese (3), Mats Göran Busse (4/7), Marc Philipp Tube. (pd)