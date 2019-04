Freitag, 12. April 2019

Servus Peter

Die Charaktere mischen den Tag am Wolfgangsee so ziemlich auf. Foto: Agentur

Holzminden. Dem Alltag entfliehen und auf andere Gedanken kommen? Dann auf in den Biergarten des „Weissen Rössl“ am Wolfgangsee. Mit Comedy, gute Laune und viel Musik am laufenden Band.Das macht das einzigartige und beliebte Musical „Servus Peter“ möglich, das am 28. November in der Stadthalle Holzminden zwei Stunden lang begeistert. Das Musical wurde bereits im Oktober 2017 in der Sparte „bestes Musical 2017“ ausgezeichnet. Bei mittlerweile zirka 280 Vorstellungen waren über 170.000 Besucher begeistert, und die Tournee geht weiter durch Deutschland, Österreich, Luxemburg.

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 12. April 2019.