Mittwoch, 22. Januar 2020

Sevim Haut- und Haarpraktikerin hat in Holzminden eröffnet

Gülsevim Aybay-Galonska ist zurückgekehrt nach Holzminden. Foto: spe

Holzminden. Gülsevim Aybay-Galonska ist Fachfrau für Haar und Haut, Friseurmeisterin mit abgeschlossener kosmetischer Ausbildung. Seit 15 Jahren arbeitet sie mit Naturfarben, seit mindestens fünf Jahren ausschließlich mit Naturkosmetik und -produkten und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Ihre Stammkundinnen und -kunden wissen dies zu schätzen, viele sind mit ihr quasi umgezogen nach Holzminden. Hier hat die Friseurmeisterin in der Mittleren Straße 16 (ehemals „Struwwelpeter“) ihren Laden „Sevim Haut- und Haarpraktikerin“ eröffnet. 1998 machte sich Gülsevim Aybay-Galonska selbstständig, betrieb zuletzt in Höxter ihren Salon. Nun kehrt die ehemalige Holzmindenerin zurück und hat ihr Konzept mitgebracht für einen neuen Start mitten in der Altstadt. Ihre Kunden sollen sich bei ihr wohlfühlen und entspannen, gut beraten werden und sich verwöhnen lassen – zum Beispiel mit einem Rote-Beete-Saft oder einem Ingwer-Tee. Die klassischen Dienstleistungen einer Friseurin wie Schneiden und Färben bietet auch Aybay-Galonska Frauen, Männern und Kindern, allerdings keine Dauerwellen. Darüber hinaus darf es ein bisschen mehr sein: Haarsprechstunden und Akupressur etwa in diskretem Ambiente. Sie berät bei Haarausfall, Kopf- und Gesichtshautproblemen und arbeitet auch mit Heilpraktikern und Ernährungsberatern zusammen. Vorträge sollen folgen. (spe)