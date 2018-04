Dienstag, 03. April 2018

SG GoLüWa und VFR Hehlen feiern Kantersiege

Der Heinader Marvin Kirschnick (rechts) kann mit dem Golmbacher Marvin Scholtz nicht mithalten.

Kreis Holzminden (tp). Für die Fußballer der 1. Fußball-Kreisklasse gab es keine Pause. Denn aufgrund zahlreicher Spielausfälle waren insgesamt sieben Nachholspiele angesetzt.

TSV Kirchbrak II - VfB Negenborn 3:1 (2:1). Im ersten Spiel standen dem Team von TSV-Trainer Nils-Fabian Cornelsen die Gäste aus Negenborn bevor. Gegen den abstiegsbedrohten VfB wurde es wie erwartet ein großer Kraftakt. „Es war ein harter Kampf. Beide Mannschaften haben viel gegeben und wir waren etwa gleich auf. Aus meiner Sicht waren wir noch ein wenig cleverer, weshalb wir den 3:1-Sieg halten konnten. Dennoch war die Partie gerade in Häfte zwei lange offen“, sagte Cornelsen im TAH_Gespräch. Tore: 1:0 Sebastian Reinhardt (16.), 1:1 Marco Schulz (37.), 2:1 Nils-Fabian Cornelsen (44.), 3:1 Sebastian Reinhardt (49.)

MTV Bevern II - TSV Kaierde 4:2 (0:0). „Die Spieler haben umgesetzt, was Neu- und Spielertrainer Andreas Krummacker von ihnen gefordert hat“, berichtete MTV-Fußballfachwart Manfred Almstedt nach dem 4:2-Erfolg des MTV. Dabei blieb die Partie lange offen, bis die Gäste kurz nach der Halbzeit den überraschenden Treffer zum 1:0 erzielten. Doch nachdem die MTV-Männer vermehrt Chancen liegen ließen, kam nach dem Rückstand innerhalb einer Minute der Doppelpack zum 2:1. In der Folge setzte der TSV alles auf die Offensive, was die Gastgeber auszukontern wussten. Ein Anschlusstreffer vom TSVer Julian Wehr kam beim 1:4-Rückstand in der 90. Minute letztlich zu spät. Tore: 0:1 Julian Wehr (47.), 1:1 Marcel Küster (50.), 2:1 Til Engelmann (50.), 3:1 Til Engelmann (85.), 4:1 Andreas Krummacker (87.)

SG GoLüWa - SG Heinade/Deensen 14:0 (5:0). Es war erneut eine deutliche Klatsche, welche der Tabellenletzte gegen Mitaufstiegsfavorit SG GoLüWa in Kauf nehmen musste. Dennoch ernteten die Gäste nach der Partie großen Respekt. So erläuterte SG GoLüWa-Vorsitzender Sven Häder im TAH-Gespräch: „Ich rechne es dem Gegner hoch an, dass er bis zum Ende weitergemacht hat. Außerdem blieben sie durchweg faire Sportskameraden. Alles in allem waren wir klar überlegen und sind stolz auf den Sieg.“ Tore: 1:0 Fabian Oehme (22.), 2:0 Fabian Oehme (24.), 3:0 Kevin Bisset (26.), 4:0 Kevin Bisset (31.), 5:0 Alexander Schlund (44.), 6:0 Alexander Schlund, 7:0 Ömer Altuntas (53.), 8:0 Igor Ochs (62.), 9:0 Marvin Scholtz (67.), 10:0 Konrad Janik (70), 11:0 Alexander Schlund (78.), 12:0 Alexander Schlund (80.), 13:0 Alexander Schlund (87.), Alexander Schlund (89.)

SV Rühle - SG Lenne/Wangelnstedt 2:3 (1:3). „Wir haben hier etwas glücklich gewonnen“, erklärte SG-Trainer Michael Proske nach dem 3:2-Erfolg seiner Mannschaft. Der gastgebende SV sei spielerisch das bessere Team gewesen, doch Lenne habe cleverer gespielt, so Trainer Proske. In erster Linie hat sich der SV das Leben selbst schwer gemacht. So führten vermehrte Defensivpatzer, inklusive eines Eigentors, zu unglücklichen Gegentreffern und zwischenzeitigem 0:3-Rückstand. Diesen konnten die Gastgeber trotz starker zweiten Hälfte in einem hektischen Spiel nicht mehr aufholen, sodass die SG letztlich mit 2:3 siegte. Tore: 0:1 Marc Hasslinger (3.), 0:2 Marc Hasslinger (8.), 0:3 Nico Heinemeyer (27., ET.), 1:3 Leon Niemeyer (43.), 2:3 Domenik Schünemann (67.)

VfR Hehlen - MTV Derental 11:1 (5:0). Eine deutliche Klatsche setzte es auch für den zweiten Abstiegskandidaten. Denn geplagt von großen personellen Problemen konnte der MTV Derental gerade so gegen den starken VfR Hehlen antreten, wo er eine 11:1-Niederlage erleiden musste. VfR-Trainer Wienecke sagte im TAH-Gespräch: „Wir waren natürlich klar überlegen. Doch ich habe großen Respekt vor dieser Derentaler Mannschaft, die hier ersatzgeschwächt diese weite Fahrt auf sich genommen hat. Es war nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt gespielt haben.“ Tore:1:0 Pascal Winnefeld (2.), 2:0 Behcet Arikan (10.), 3:0 Dennis Düsterwald (12.), 4:0 Dennis Düsterwald (15.), 5:0 Dennis Düsterwald (36.), 6:0 Behcet Arikan (48.), 7:0 Jan Düsterwald (52.), 8:0 Daniel Gorr (60.), 9:0 Fabian Schwarze (63.), 10:0 Dennis Düsterwald (71.), 10:1 Andre Kempe (78.), 11:1 Yavus Sagir (88.)

TSV Ottenstein - MTSV Eschershausen II 4:1 (2:1). Für den MTSV wurde es auch beim TSV Ottenstein eine punktlose Partie. Dabei gingen die Männer unter Trainer Timon Grupe nach guten Beginn zunächst mit 1:0 in Führung. In der Folge schafften es die Gäste nicht das Ergebnis auszubauen und kassierten stattdessen noch in Hälfte eins zwei Gegentreffer. Um wieder anzuschließen, versuchte der MTSV nach der Pause mehr Druck zu machen, kam jedoch nicht durch die starke TSV-Defensive hindurch. Durch gezielte Konter nahmen die Grupe-Männer in den Schlussminuten noch zwei weitere Treffer in Kauf. Trainer Grupe sagte nach dem Spiel: „Es war spielerisch ein gleichwertiges Spiel, aber letztlich kamen wir einfach nicht durch die Defensive von Ottenstein hindurch.“ Tore: 0:1 Dogan Sagir (19.), 1:1 Sascha Blachowski (32.), 2:1 Finn Hüsing (42.), 3:1 Eduard Justus (88., ET.), 4:1 Lukas Sporleder (90.).

FC Hohe/Brökeln - SV Holzminden II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Mohammad Hussein (12.), 1:1 Chris Söffker (23.), Karsten Eberding (49.)