Freitag, 31. Mai 2019

Showdown für die Erlebniswelt Düfte und Aromen

Die Erlebniswelt Düfte und Aromen soll ein interaktives Erlebniscenter werden. Museoconsult

Holzminden. Die Entscheidung naht, ob die Erlebniswelt Düfte und Aromen gebaut wird oder nicht. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Kultur und Tourismus sowie für Wirtschaft und Finanzen am Montag, 3. Juni, stehen Erörterung und Beschlussempfehlungen zur Machbarkeits- und Konzeptstudie und – auf Antrag des Ratsherrn Hamann – die Ausschreibung einer Projektsteuerung für die Erlebniswelt auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses, Neue Straße 17. Inzwischen hat die Verwaltung einen Beschlussvorschlag zur Umsetzung der Erlebniswelt vorgelegt. Darüber soll der Stadtrat am Donnerstag, 13. Juni, nach Vorberatung des Verwaltungsausschusses, in öffentlicher Sitzung (ab 17 Uhr im Ratssitzungssaal) grundsätzlich entscheiden – unabhängig von etwaigen Fördermitteln. Laut Beratungsvorlage wird der Rat der Stadt Holzminden gebeten zu beschließen: „Der Bau der Erlebniswelt Düfte und Aromen wird anlehnend an die Machbarkeits- und Konzeptstudie ,Düfte und Aromen für die Welt – Die interaktive Erlebnis- und Wissenswelt Holzminden‘ in der überarbeiteten Fassung aus Mai 2019 unabhängig von der Generierung von Fördermitteln beschlossen.“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 1. Juni