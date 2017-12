Dienstag, 26. Dezember 2017

Sie bringen Segen in jedes Haus

40 kleine und etwas größere Boten wurden im Gottesdienst auf den Weg durch die Stadt Holzminden gesandt.

Holzminden. Feierlich entsandt wurden die Sternsinger am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertags während eines ökumenischen Gottesdienstes in der Lutherkirche. Über 40 kleine Boten werden vom 4. bis 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, den Segen Christi, „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“, in die Häuser und Wohnungen, Altenheime und Krankenhäuser tragen und Spenden für Kinder in Not sammeln.

Gemeinsam mit der Gemeinde, den ehrenamtlichen Organisatorinnen und Organisatoren und vielen Angehörigen und Eltern gaben Pastor und Superintendent Ulrich Wöhler von der evangelischen Luthergemeinde und Pfarrer Roland Herrmann von der katholischen St.-Josef-Gemeinde Holzminden den Kindern diesen Segen mit. (pra)

