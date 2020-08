Freitag, 14. August 2020

Sieben Bewerbungen auf die Stelle des Ersten Stadtrats in Holzminden

Ein neuer Erster Stadtrat oder eine neue Erste Stadträtin wird gesucht. Foto: Archiv

Holzminden. Sieben Bewerbungen sind bis Bewerbungsschluss auf die neu zu besetzende Stelle der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrats bei der Stadt Holzminden eingegangen. Alle Bewerber sind Volljuristen. Der Rat der Stadt Holzminden soll in einer Sondersitzung am Mittwoch, 26. August, ab 17 Uhr in der Stadthalle Holzminden über die schnellstmögliche Neubesetzung der allgemeinen Vertretung des Bürgermeisters entscheiden. Bürgermeister Daul hat das Vorschlagsrecht. Die kurzfristige Wiederbesetzung war notwendig geworden, weil Sarah Humburg zum 1. August als Kreisrätin zum Landkreis Holzminden gewechselt ist. (spe)

