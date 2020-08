Donnerstag, 20. August 2020

Sieben Fälle im Kreis Holzminden, zwölf Fälle im Kreis Höxter

Aktuelle Meldungen zur Coronalage. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Es gibt weiterhin sieben laborbestätigt Infizierte im Landkreis Holzminden. Das teilt der Landkreis Holzminden am Donnerstag, 20. August, mit. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestägten Infizierten liegt jetzt bei 114. 100 davon gelten als genesen, sieben sind verstorben. Die Anzahl der in verordneter Isolation befindlichen Personen hat sich reduziert. Es befinden sich 18 Personen in Quarantäne.

Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet am Donnerstag, 20. August, um 9 Uhr, dass es einen leichten Rückgang bei den aktiven Infektionen mit dem Coronavirus gibt. Zwölf aktuelle Fälle registriert das Amt derzeit, einen weniger als am Tag zuvor. Insgesamt 397 bestätigte Infektionen gibt es damit im Kreis Höxter. 18 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, 367 gelten als genesen. (fhm)