Samstag, 03. August 2019

Sieben Teams kämpfen um den Pokal

Organisatoren und Sponsoren freuen sich auf ein starkes Handballturnier in Stadtoldendorf. Foto: ap

Stadtoldendorf. Am Sonnabend, 10. August, findet zum 20. Mal der Allersheimer Cup in Stadtoldendorf in der Sporthalle am Rumbruchsweg statt. In diesem Jahr treten sieben Handball-Mannschaften gegeneinander an. Beginn ist um 10.30 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr. Es spielen HV Barsinghausen (Oberliga Niedersachsen), HSG Schaumburg-Nord (Oberliga Niedersachsen), HSV Apolda 1990 (Mitteldeutschn Oberliga), TG Münden (Verbandsliga Niedersachsen, SV Altencelle (Verbandsliga Niedersachsen), TSV Anderten II (Landesliga Hannover) und Gastgeber TV Stadtoldendorf. (fhm)