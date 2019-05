Sonntag, 26. Mai 2019

Siebter Oldtimertag der RetroCarsMitte in Allersheim

Beim Oldtimertreffen wurden Autos präsentiert, die einige Besucher zum Schwelgen brachten. Foto: rcl

Allersheim. Sie sind alt, über zwanzig Jahre, aber Gold in den Augen ihrer Besitzer und da Alter zu Alter passt war die weitaus ältere Kulisse der Brauerei Allersheim das perfekte Ambiente für den Auftritt der Oldtimer. Fand das erste Treffen 2012 noch in Forst statt, so ist seit Jahren die Allersheimer Brauerei Bühne des zweitägigen Ereignisses, das weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt ist. (rcl)

