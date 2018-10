Montag, 29. Oktober 2018

Siegerliste beim Citybiathlon

Holzminden. Am Sonntagabend stand fest, wer den Citybiathlon in Holzminden gewonnen hat. Platz eins ging an die Unglaublichen Spaßkanonen (aus Gifhorn). Platz zwei holte sich die Staffel des MTV Altendorf. Platz drei ging an die Besucher (aus Gifhorn). Den vierten Platz holte sich die Staffel „Stiebel Eltron – Wanderschützen“. Platz fünf ging an die AOK-Gesundheitsschützen. (fhm)