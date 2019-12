Montag, 02. Dezember 2019

Silberborn: Der Winter lässt grüßen

Gesehen: Der Winterdienst ist in Silberborn unterwegs. Foto: ue

Silberborn. Der Solling am Montagmittag: Weil die Temperaturen in den Keller gehen und der Regen in Schnee übergeht, rückt der Winterdienst aus. In den Höhenlagen wird gestreut. Und nicht nur dort, am Montagmorgen war es zum Beispiel auch rund um Arholzen weiß. Für die Autofahrer bedeutet das aber auch: Besonders vorsichtig und besonnen fahren. Jetzt kann es überall glatt sein!