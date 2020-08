Montag, 03. August 2020

Silberborn: Dienstags ist Aktionstag im Treerock

Auch der beliebte Partner-Parcours ist wieder geöffnet. Foto: ap

Silberborn. In diesem Jahr ist alles anders – auch im Treerock Abenteuerpark Hochsolling in Silberborn. Und doch kann dort – täglich ab 10 Uhr – mit Lust und Laune geklettert werden. Dienstags ist, bis zum Ende der Sommerferien – sogar Aktionstag für die Kletter-Fans.

Am Dienstag, 4. August, heißt es zum Beispiel „Pay what you want“. Wer heute also den Kletterpark besucht, zahlt, was er will. Am 11. August geht dann „Klettern online“. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 04.08.2020