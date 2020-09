Dienstag, 15. September 2020

Silvia Storll bekommt keine Mehrheit im Rat der Stadt Holzminden

Sitzungsunterbrechung. Danach wird über die Personalie Silvia Storll abgestimmt, obwohl Bürgermeister Daul den Tagesordnungspunkt bereits zurückgezogen hatte. Foto: spe

Holzminden. 24 Nein-, sechs Ja-Stimmen und eine Enthaltung – so lautet das Ergebnis der Abstimmung über die Person Silvia Storlls. Für Bürgermeister Jürgen Daul ist sie die Wunschkandidatin für das Amt der Ersten Stadträtin. Vor drei Wochen schon ist er mit seinem Vorschlag gescheitert, damals wurde gar nicht erst abgestimmt. Am Dienstagabend steht der Vorschlag dann wieder auf der Tagesordnung einer Stadtratssitzung in der Stadthalle. Und es zeichnet sich früh ab: Der Rat wird dem Bürgermeister seinen „Wunsch“ nicht erfüllen. Jürgen Daul zieht daraufhin seinen Antrag auf Abstimmung zurück, er will die „Niederlage“ vermeiden. Es kommt zu einer Sitzungsunterbrechung. Danach lässt die Ratsvorsitzende Roth-Schütz wider Erwarten über die Personalie abstimmen – mit dem oben genannten Ergebnis. Ob diese Abstimmung aber rechtens war (weil Daul seinen Antrag ja schon zurückgezogen hatte), konnte am Abend nicht mehr endgültig geklärt werden. Die Argumentation derjenigen, die Silvia Storll ablehnten, geht vor allem in die Richtung des Bürgermeisters. Er habe vor seinem Vorschlag nicht das Gespräch mit dem Rat gesucht... Klar ist nach dem Fiasko am Dienstag, dass alle Seiten im öffentlichen Ansehen „beschädigt“ wurden. Der Bürgermeister, die Ratsfraktionen und natürlich auch die Kandidatin Silvia Storll.

Keine Dreiviertelstunde später zeigte der Rat, dass es auch anders geht: Mit großer Mehrheit wurde beschlossen, Sensoria, die Erlebniswelt Dürfte & Aromen, zu bauen (Umsetzungsbeschluss). Das Projekt soll jetzt mit den 2,7 Mio Fördergeld fristgerecht realisiert werden. (rei)

