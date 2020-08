Donnerstag, 20. August 2020

Silvia Storll soll Erste Stadträtin in Holzminden werden

Silvia Storll soll Nachfolgerin von Sarah Humburg werden. Foto: fhm/Archiv

Holzminden. Silvia Storll soll zum nächstmöglichen Termin zur Ersten Stadträtin der Stadt Holzminden gewählt und für eine Amtszeit von acht Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden, damit die Nachfolge von Sarah Humburg antreten. So lautet der Beschlussvorschlag für Verwaltungsausschuss und Stadtrat am nächsten Mittwoch. Wie aus einer Verwaltungsvorlage hervorgeht, waren von den sieben Bewerbern (der TAH berichtete) vier als „vorrangig geeignet“ bewertet und zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Ein Bewerber habe im Anschluss seine Bewerbung wieder zurückgezogen. Am 20. August wurden demnach mit den verbliebenen drei Personen Vorstellungsgespräche geführt. Als geeignetste Bewerberin will Bürgermeister Daul die Holzmindenerin Silvia Storll zur Wahl als Erste Stadträtin vorschlagen. Silvia Storll ist derzeit beim Landkreis Holzminden im Stab des Landrates für die rechtliche und finanzielle Kommunalaufsicht mit verwaltungsinterner Rechtsberatung sowie gerichtlicher und außergerichtlicher Vertretung des Landkreises Holzminden tätig. (spe)

