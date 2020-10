Dienstag, 27. Oktober 2020

Singer-Songwriterin Jördis Tielsch in Lüerdissen

Jördis Tielsch ist am 30. Oktober im Fresenhof zu hören. Foto: Agentur

Lüerdissen. Seit mehr als zehn Jahren steht Jördis Tielsch mit ihrer Musik auf der Bühne und am Freitag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr im Fresenhof in Lüerdissen. Die Singer-Songwriterin und Geigerin aus Sinn hat bereits mehrere Alben veröffentlicht und die „Wise Guys“ sowie Heinz-Rudolf Kunze als Gast auf Tourneen begleitet. Die Musikstudentin aus Köln besticht durch ihre warme, markante und erstaunlich erwachsene Stimme sowie ihr grandioses Geigenspiel. Neben selbst geschriebenen Songs fügt sie immer wieder eigens interpretierte bekannte Coversongs und Instrumentalstücke in ihr Programm ein. Ihren Stil beschreibt sie als Folk-Pop, geprägt durch Aufenthalte in den USA und Irland. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 05534/9109119.

