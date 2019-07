Montag, 15. Juli 2019

Situation im Straßenverkehrsamt ist nicht hinnehmbar...

Von Kirschblüten umrankt: Der wichtige Hinweis auf der Landkreis-Homepage. Foto: bs

Kreis Holzminden. Andreas Fischer hat eine laute Stimme. Damit kann er sich als Kreistagsvorsitzender in manch turbulenter Kreistagssitzung durchsetzen. Jetzt, im Ausschuss für Feuerschutz, Ordnung, Bauen und Umwelt wird Andreas Fischer ebenfalls laut: „Das ist so nicht hinnehmbar!“ schimpft er. Der SPD-Abgeordnete meint das Straßenverkehrsamt des Landkreises. Dort hat er aus erster Hand miterlebt, was Kunden verzweifeln lässt. Telefone, die nicht abgenommen werden, Türen, die sich nicht öffnen, lange Wartezeiten. Oder, wie es Fischer ausdrückt: „Chaos hoch drei“. Er fordert – endlich – Abhilfe, signalisiert: „Wir werden es als Kreistag mittragen, wenn der Personalschlüssel erhöht werden muss“.

Das Personal ist das Problem im Straßenverkehrsamt. Sieben von neun Mitarbeitern haben sich krank gemeldet. Der Landkreis Holzminden spricht auf seiner Homepage selbst von „Notstand“. Macht darauf aufmerksam, dass das Straßenverkehrsamt nur Kunden, die über die Online-Terminvorgabe einen Termin ergattert haben, geöffnet ist... (bs)

