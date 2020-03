Montag, 02. März 2020

„Slam das Schloss! ´20“ im Internat Solling ist ein voller Erfolg

Die Poetry Slammer wurden von den Profis aus Hannover genau beobachtet. Foto: bk

Holzminden. Poetry Slam hat sich mittlerweile fest im Landkreis Holzminden etabliert. Seit sechs Jahren erfolgen im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern unter dem Motto „Slam das Schloss“ regelmäßig Wettbewerbe. Am Wochenende fand das Event nun erstmalig komplett im Internat Solling statt. Zusätzlich hierzu gab es im Vorfeld einen Poetry Slam Intensivworkshop unter der Leitung der beiden renommierten Wortkünstler Tobias Kunze und Richard Schuster. Zusammen mit den beiden Profis erarbeiteten sich die Nachwuchskünstler ihre Texte, die sie am Sonntagabend in der Hohen Halle einem breiten Publikum vorstellten. Richard Schuster machte gleich zu Beginn deutlich: „Die meisten der Teilnehmer machen das hier zum ersten Mal. Es wird heute Abend daher keine Wertungen geben. Das passiert in der Schule ohnehin schon oft genug. Wir freuen uns auf einen spannenden Abend“. In der Folge traten die 17 Akteure nacheinander an und stellten ihr Können unter Beweis. Die Texte bildeten dabei ein breites Themenspektrum ab.

