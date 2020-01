Dienstag, 07. Januar 2020

Slam das Schloss 2020 residiert diesmal im Internat Solling in Holzminden

Von links Frank Hischer (Von Langen-Schule Holzminden), Dr. Katja Drews (Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern), Mirja Waitze (Campe-Gymnasium Holzminden) und Friederike Thimm (Internat Solling). Foto: Internat Solling

Bevern/Holzminden . Seit sechs Jahren ist der Landkreis Holzminden eine Region für Poetry Slam. Im Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern präsentiert die Niedersachsenszene von Macht Worte – der hannoversche Poetry Slam – seither im Januar wortgewandte und bundesweit profilierte Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Worten und Rhythmen erstaunen, verzaubern, inspirieren. Am 18. Januar, 19 Uhr, ist es wieder soweit. Die Moderatoren Henning Chadde und Jörg Smotlacha laden fünf Hochkaräter zum ersten Themen-Slam in die Schlosskapelle, wo es unter dem Motto „Achtung: Haltung!“ verbal hoch her geht und Anstoß gegeben werden soll zum Selbermachen.

Denn der Profi-Slam begeistert Jahr für Jahr diejenigen aus der Region, die selbst einmal ihr Poetry-Slam-Talent feilen und in den Wortring steigen möchten. Und so beschert das Jahr 2020 nicht nur ein Schaltjahr, sondern vom 28. Februar bis 1. März auch einen ultimativen Profi-Trainingsworkshop mit Tobias Kunze und Richard Schuster. Das Moderatorenduo versteht seine Kunst aus dem FF und bringt die mutigen Holzmindener sicher und souverän zur Bühnenreife.

