Freitag, 26. April 2019

Slam das Schloss!

Workshopleiter Tobi Kunze bei einem seiner Auftritte.

Bevern. Nach einigen Runden „Slam das Schloss!“ als reinem Schüler-Poetry Slam im Landkreis Holzminden steht jetzt erstmals ein Mix der U- und Ü 20-Jährigen an! Das heißt: Poetry Slam-Begeisterte jeden Alters aus der Region können sich bewerben und mit etwas Glück einen Platz im Profi-Workshop ergattern. Dort wird vom 24. bis 26. Mai inspiriert getextet und geprobt, was das Zeug hält für den großen Auftritt bei Slam das Schloss! ’19 am 26. Mai 2019 um 19 Uhr. Die Erwartungen sind also ebenso groß wie die Vorfreude auf einen textvirulenten Abend, bei dem junge und junggebliebene Sprachbegeisterte aus der Region zum lyrischen Wettstreit in den Wortring steigen. Der renommierte Wortkünstler und Autor Tobias Kunze befördert die regionalen Talente sicher zur „Bühnenreife“. Unterstützt wird er vom ebenso bühnenerprobten Richard Schuster. Infos zu Anmeldung und Teilnahme gibt es unter www.schloss-bevern.de.