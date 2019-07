Sonntag, 14. Juli 2019

Sleepy Town Jazzband jazzt auf der Stahler Freilichtbühne den Regen weg

Eine schöne Kulisse bot die Freilichtbühne dem jazzgeneigten Publikum. Foto: jbo

Stahle. Ursprünglich als Freiluftveranstaltung geplant, standen die Organisatoren des Kultur- Fördervereins Stahle auf Grund des wechselhaften Wetters kurzfristig doch noch vor der Frage „Bleiben wir draußen oder verlegen wir den Jazz-Frühschoppen besser doch in die Kulturscheune?“ Nach dem Abgleich dreier Wetter-Apps und zahlreichen Blicken in den wolkenverhangenen Himmel über Stahle fiel dann die Entscheidung, die Veranstaltung auf der Freilichtbühne zu belassen. Und damit hatten die Veranstalter alles richtig gemacht. Die Sleepy Town Jazzband brachte am Sonntag gute Laune machenden Oldtime-Jazz über die Weser. (jbo)

