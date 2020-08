Dienstag, 25. August 2020

So läuft der Schulalltag an der Homburg Oberschule Stadtoldendorf

Ab Donnerstag klingeln in vielen Kinderzimmern wieder die Wecker. Foto: Pixabay

Stadtoldendorf .Bevor am Donnerstag, 27. August, der Unterricht nach den Sommerferien wieder beginnt, informiert die Homburg Oberschule Stadtoldendorf Schüler und Eltern darüber, in welcher Form der Schulalltag ablaufen soll. Das Schuljahr 2020/2021 beginnt dort nämlich im „eingeschränkten Regelbetrieb“. Alle Schülerinnen und Schüler werden täglich in ihrem Klassenverband unterrichtet. Am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. August, findet für die Klassen sechs bis zehn Unterricht von der ersten bis vierten Stunde statt, also von 7.45 bis 11.15 Uhr. Für die neuen Fünftklässler findet die Einschulung am Freitag von 8.35 bis 11.15 Uhr statt. Vom 31. August bis 2. September findet der Unterricht für die Klassen fünf bis acht von 7.45 bis 12.15 Uhr, für die Klassen neun und zehn von 8.35 bis 13.05 Uhr statt. Damit alle möglichst vor Corona geschützt werden, sind einige Regeln zu beachten.

