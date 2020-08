Donnerstag, 20. August 2020

So meistern die Holzmindener Johanniter die Corona-Krise

Das Team im Rettungsdienst: Schutzbekleidung ist jetzt bei jeder Fahrt und in jedem Einsatz Pflicht. Foto: bs

Kreis Holzminden. Die Bilder gleichen sich. Rechts der Desinfektionsmittelspender. Geradeaus die Mahnung, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten. Auch in der Johanniter-Zentrale in Holzminden sind die Hygieneregeln allgegenwärtig. Und auch hier, wo das Helfen groß geschrieben wird, haben die Helfer das Improvisieren gelernt in den letzten Monaten. Sie haben nicht weniger, sie haben oftmals mehr tun müssen – und sie mussten sich neu organisieren. Im Rettungsdienst, im Kindergarten, bei der Erste-Hilfe-Ausbildung und beim Hausnotruf. Sie haben es geschafft. Natürlich. Und sind heute in einer neuen Corona-Normalität angekommen.

„Von einem Tag auf den anderen war alles anders“, erinnert sich Dienststellenleiter Sebastian Multhoff. Zum Beispiel für das Team, das für den Landkreis Holzminden täglich mit dem Rettungswagen unterwegs ist. FFP-2-Masken waren plötzlich Pflicht, Schutzbrillen und Einmalkittel auch, Schutzhandschuhe sowieso. Nur: Die Schutzbekleidung war Mangelware. (bs)

