Donnerstag, 23. Mai 2019

So sehen Sieger aus!

Den zehnten Naschgarten-Marathon liefen so viele Kinder wie nie zuvor, erklären die Organisatoren. Foto: beb

Holzminden. Allgemein bekannt ist, dass auch längst volljährige Menschen noch von den Jüngsten der Gesellschaft lernen können. Ein Lehrbeispiel gaben am gestrigen Vormittag 261 Kindergarten- und Grundschulkinder aus Holzminden, die am zehnten Naschgarten-Marathon an der Holzmindener Bleiche teilnahmen. Sie liefen zusammengerechnet auf der abgesteckten Strecke 5.283 Runden auf dem Rasen. Bei ihrem Lauf herrschte kein Konkurrenzkampf um die beste Platzierung. Vielmehr ging es darum, gemeinsam Spaß an der Bewegung im Freien zu haben. Zu einem (wertungsfreien) Ergebnis, das Grund zum Jubel gab, einfach weil es ein Ergebnis war, kamen sie dennoch, aber mit vereinter Kraft. Dazu steuerte jeder Läufer so viel bei, wie ihm oder ihr möglich erschien. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 24. Mai 2019.