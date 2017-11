Mittwoch, 22. November 2017

So sieht es aus, wenn man Gewalt erfahren hat

Emily Möhle und Annemarie Beverungen haben sich von den Johannitern als Opfer schminken lassen. In der Innenstadt Holzminden wollen sie wissen, wer reagiert und hilft…

Holzminden. Der Mittwoch ist der Internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. Und weil das Thema häusliche Gewalt so wichtig ist, hat die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Holzminden gemeinsam mit der RBB, dem Weissen Ring, den Rechtsanwälten, den Beratungsstellen im Landkreis und den Berufsbildenden Schulen eine großangelegte Aktion in der Holzmindener Innenstadt gestartet. Vorgestellt wird dort der Info-Bus, der als Linienbus ab sofort durch den Landkreis Holzminden fährt und auf dem plakativ die Hilfsangebote im Landkreis Holzminden dargestellt sind. Um Hilfe geht es auch den Schülerinnen und Schülern der Fachoberschule Gesundheit und Soziales, die die Holzmindener mit Gewaltszenen und Gewaltopfern konfrontieren und wissen wollen, wer hilft. Und wer schaut weg… (bs)

