Mittwoch, 26. Februar 2020

So viel mehr als eine bloße Kopie: „Geneses“ in der Stadthalle Holzminden

„Geneses“ gelingt der Spagat zwischen Progressive, Rock und Pop – Schlagzeugbattle inklusive. Foto: Rüdiger Knuth

Holzminden. Was 2014 in Braunschweig mit dem Aushang an einer Pinnwand begann („Musiker für Genesis-Tribute Band gesucht: professionelle Einstellung vorausgesetzt“), füllt heute deutschlandweit Konzerthallen. „Geneses“ zelebriert heute Europas größte Tribute Show und war zuletzt im Frühjahr 2018 in Holzminden live zu erleben. Nun kommt die Band auf ihrer „We can’t dance on Broadway“-Tour zurück nach Holzminden und gastiert am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle mit ihrer abendfüllenden Best-of-Show. Unter dem Motto „We Can’t Dance on Broadway“ widmen sich die Musiker erneut den zwei Seiten von Genesis. Da ist die progressive Kultband der frühen 70er-Jahre mit Sänger Peter Gabriel sowie die stadionfüllende Hitmaschine aus den 80er- und 90er-Jahren mit Sänger Phil Collins. Im Fokus der Show steht das von Kritikern und Fans geliebte Album „The Lamb Lies Down on Broadway“ aus dem Jahr 1974 und das wohl kommerziell erfolgreichste Genesis-Album „We Can’t Dance“ von 1991. Es gibt noch Karten im Vorverkauf – beim TAH für Abonnenten zehn Prozent vergünstigt – sowie an der Abendkasse. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 26. Februar