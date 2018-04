Mittwoch, 04. April 2018

Sören Eilers wird Trainer in Deensen

Sören Eilers und Tobias Schmidtmann (rechts) freuen sich auf die Zusammenarbeit. Foto: VfR Deensen

Deensen. Sören Eilers übernimmt zur kommenden Saison das Traineramt von Günther Weber beim Fußball-Kreisligisten VfR Deensen. Hocherfreut über die Verpflichtung des neuen Trainers zeigt sich der 1. Vorsitzende des VfR Deensen, Tobias Schmidtmann: „Wir haben mit Sören einen Trainer für uns gewinnen können, der unser Anforderungsprofil im vollem Umfang erfüllt. Wir haben nach einem jungen, ehrgeizigen Trainer gesucht, der auch mit Verein und Umfeld vertraut ist. Sören wird Mannschaft und Verein neue Impulse verleihen. Ab sofort gehen wir gemeinsam mit ihm in die Kaderplanung für die neue Saison.“ Der neue Trainer Sören Eilers freut sich auf die neue Herausforderung nach seiner aktiven Spielerkarriere: „Es tut sich wieder was in Deensen, das habe ich in den Gesprächen mit dem Vorstand und einem Teil der Mannschaft gemerkt. Deensen war meine erste Station als Spieler im Herrenbereich und ist es jetzt auch als Trainer. Somit schließt sich der Kreis. Ich freue mich auf die neue Herausforderung.“