Dienstag, 11. Februar 2020

Sogar Mammatuswolken bei Sturmtief Sabine

Mammatuswolken waren am Himmel zu sehen. Foto: Mokross

Polle. Orkantief Sabine hatte zeitweise sogar einige Mammatuswolken im Gepäck, fotografiert hat sie Annette Mokross aus Polle. „Mammatuswolken sind eher selten am Himmel zu beobachten und Wolken-Freunde-Fotografen finden sie teilweise unheimlich und schön beziehungsweise unheimlich schön“, schreibt Annette Mokross dazu. Die beutelartig herabhängenden Mammatuswolken gehören mit zu den faszinierendsten Wolkenarten überhaupt. Am häufigsten sind Mammatuswolken auf der Rückseite einer kräftigen Schauer- oder Gewitterwolke zu sehen – so wie auf dem Bild. Sie deuten auf große Instabilitäten und Turbulenzen im Bereich der Gewitterwolke hin. Manchmal zeigen sich dabei nur einige Mammaten – so wie hier –, in anderen Fällen ist der halbe Himmel damit überzogen. Der Name kommt aus dem lateinischen „mamma“ für Brust und bedeutet so viel wie brustartig.