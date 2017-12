Montag, 18. Dezember 2017

Sohlwanderung im winterlichen Ambiente

Ein Lagerfeuer zu Füßen des Raabeturms spendete den Wanderern wohlige Wärme.

Grünenplan. So ein Wetter haben die Sohlwanderer schon lange nicht mehr erlebt. Passend zur Adventszeit präsentierte sich der Hils den Raabefreunden in einem strahlend weißen Winterkleid. Der Vorsitzende des Hils- und Verkehrsvereins, Hans- Joachim Bode, freute sich ganz besonders, wieder eine Abordnung aus Hannover am Raabeturm begrüßen zu können. In seiner Turmrede ging der Vorsitzende der Raabegesellschaft Eschershausen, Dieter Mararhrens anschließend der Frage nach, inwieweit Raabe auch heute noch aktuell ist.

Eine große Zahl Einzelwanderer, aber auch ganze Gruppen aus den umliegenden Orten konnte Hans-Joachim Bode auf dem Hilskamm begrüßen. Besonderen Applaus bekam dabei die Abordnung aus Hannover mit Dr. Uwe Rademacher und Dr. Eckhard Nöldeke an der Spitze. Bode dankte den Wanderern dafür, an der Tradition der Sohlwanderung festzuhalten. (jbo)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 19. Dezember 2017