Montag, 22. Juni 2020

Solling Jump 2020 in Fürstenberg fällt aus

Auch das Solling-Jump Open-Air muss jetzt abgesagt werden. Foto: Jugend- und Kulturverein

Fürstenberg. Das bekannte Solling Jump Open-Air in Fürstenberg wäre am Sonnabend, 25. Juli, bereits in die siebte Runde gegangen. Leider musste der Jugend- und Kulturverein Fürstenberg e.V. sich dazu entscheiden, die langjährige Tradition auf Grund der Corona-Pandemie dieses Jahr zu unterbrechen. Es sind zu viele Einschränkungen und unvorhersehbare Risiken mit einer solchen Veranstaltung verbunden, die der Verein als Veranstalter weder den Besuchern, noch dem Team oder den Künstlern zumuten möchte. Aber die Organisatoren haben bereits mit den Planungen für die nächste Auflage am 31. Juli 2021 begonnen und werden wie gewohnt ein abwechslungsreiches Programm auf beiden Bühnen zusammenstellen. Fans und Freunde des Solling Jump werden beim TAH, auf der Homepage www.sollingjump.de oder in den Sozialen Medien auf dem Laufenden gehalten.