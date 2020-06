Donnerstag, 25. Juni 2020

Solling-Vogler-Region im Weserbergland zieht positive Bilanz

Sie trafen sich zur Jahreshauptversammlung in Neuhaus. Foto: SVR

Neuhaus. Auch in Corona-Zeiten arbeiten sie weiter. Für den Tourismus und für mehr Attraktivität in Solling, Vogler und Weserbergland. Jetzt hatte die Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) hat zur alljährlichen Mitgliederversammlung ins Haus des Gastes in Neuhaus eingeladen – und die neue Geschäftsführerin Irina Hartig legt eine Bilanz vor, die sich sehen lassen kann.

Irina Hartig übernahm im Oktober die Position als neue Geschäftsführerin der SVR, nachdem Theo Wegener Ende Juli 2019 in den Ruhestand ging. In Zusammenarbeit mit den Orten wurde im vergangenen Jahr stets an Verbesserungen der Angebotsqualität sowie der Weiterentwicklung und Vermarktung der Region als attraktive Destination gearbeitet. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die SVR auch in 2019 – ob bei Wanderern, Radfahrern oder Erholungsurlaubern – ein beliebtes Reiseziel darstellte und die getroffenen Marketingmaßnahmen gewirkt haben. „Damit wir auch 2020 wieder zahlreiche Gäste bei uns in der Region begrüßen dürfen, gilt es weiterhin an Projekten zu arbeiten, die potentielle Gäste für einen Urlaub in der SVR begeistern“, so Irina Hartig. Um den Bekanntheitsgrad der Region weiter zu steigern, wurden für 2020 bereits verschiedene Printprodukte entwickelt und bundesweit Messen besucht.

Auf dem Weg zur Qualitätsregion Wanderbares Deutschland standen im Jahr 2019 an oberster Stelle die Umsetzung der Infrastruktur und die Gestattung von Wegeverläufen. „Zur Bespielung des Themas ,Wilde Heimat‘ wurden zwei neue Printprodukte entwickelt“, so Irina Hartig. „Es wurden der Bildband ,Nah vor der Tür und doch weit draußen‘, der facettenreiche Fotos aus der SVR zeigt sowie der Wilde Heimat-Kalender 2020 veröffentlicht. Außerdem wird es für die Saison 2020 ,Kleine Auszeit‘-Fruchtgummitüten geben – als kleine Aufmerksamkeit für die Gäste der Region.“

Aufgrund technischer Weiterentwicklungen ist für 2020 ein Relaunch der Webseite der SVR notwendig. Erste Vorbereitungen für die neue Internetseite starteten in 2019. Die neue Seite – eine Datenbanklösung der Outdooractive GmbH – basiert auf einer Software as a Service-Anwendung (SaaS). Damit wird die Webseite durch eine fortlaufende, zentrale Weiterentwicklung der Software stets auf dem aktuellsten Stand bleiben – ohne Zeitaufwand oder weiteren Relaunch. Mit dem Onlinegang der neuen Internetseite ist Mitte 2020 zu rechnen. Auch die Tourenapp „Meine SVR“ erfreute sich Anfang 2019 einem Relaunch. Bis zum 31. Dezember 2019 zählte die App ganze 9.562 Nutzer. Zudem wuchs die Regionalmarke Echt!-Solling-Vogler-Region stetig und umfasst stolze 70 Mitglieder mit über 400 Produkten. Für 2020 ist eine Roadshow in den Mitgliedsorten der SVR geplant, um den Bekanntheitsgrad der Regionalmarke noch weiter zu steigern.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung war die Wahl eines neuen Vorstandes. Tino Wenkel, Samtgemeindebürgermeister Boffzen, Thomas Junker, Samtgemeindebürgermeister Bevern sowie Stephan Willudda, Bürgermeister im Flecken Delligsen, wurden einstimmig als Beisitzer in den Vorstand berufen.

Weitere Informationen sind bei der Solling-Vogler-Region im Weserbergland, www.solling-vogler-region.de und unter Telefon 05536/960970 erhältlich.