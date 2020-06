Mittwoch, 17. Juni 2020

Sollingverein Hellental stellt neue Bänke auf

Von einer der neuen Bänke aus können Spaziergänger bei klaren Sichtverhältnissen den Brocken erkennen. Es gibt aber noch andere schöne Aussichtspunkte, wie hier der Platz in Hellental, von dem aus die Sicht nach Merxhausen offenliegt. Foto: Sollingverein Hellental

Hellental. Im Hellental kann man bei gutem Wetter den Brocken sogar mit bloßem Auge sehen. Die Entfernung beträgt circa 60 Kilometer (Luftlinie).

Seit einigen Jahren sorgt der Sollingverein Hellental dafür, dass im Tal an den schönsten Punkten Bänke aufgestellt und gewartet werden. Spaziergänger und Wanderer können so die Landschaft besser genießen und sich zwischendurch auf ihrem Weg ausruhen. Auch in diesem Jahr wurden die Sitzgelegenheiten wieder gestrichen, repariert und Plätze für drei weitere Bänke gefunden.

Beim Arbeitseinsatz dafür entstand nun die Idee, auch eine Bank „Brockenblick“ aufzustellen, von der aus sich die herrliche Aussicht genießen lässt. Dabei wurde ausgiebig diskutiert, wo denn die beste Stelle dafür sei. Nachdem Übereinstimmung unter den Diskutanten hergestellt war, wurde die Bank neben dem Teich am Weg vom Steinbruch zum Graslandpfad platziert.

