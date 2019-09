Montag, 09. September 2019

Sommerfest der Lebenshilfe in Stadtoldendorf

Kinder, Eltern, Interessierte und Mitarbeiter, wie Carina Stegemann (Foto), verbrachten einen abwechslungsreichen Tag beim Sommerfest der Lebenshilfe. Foto: bk

Stadtoldendorf. „Es ist normal verschieden zu sein“ – so lautet das Motto der Lebenshilfe Holzminden. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Holzminden, das sind engagierte Mitarbeiter, sowie Vereinsmitglieder, die Kinder und Jugendliche – ob mit oder ohne Einschränkungen – und ihre Familien begleiten, fördern und betreuen. Ziel ist es Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstständigkeit so zu stärken, dass sie in Zukunft ihren eigenen Weg einschlagen können. Ebenso sollen Eltern und Bezugspersonen gestärkt werden. Man möchte eine offene Gesellschaft schaffen, die Unterschiedlichkeit als etwas Normales akzeptiert. Das Angebot der Lebenshilfe reicht von der Förderung der Jüngsten zu Hause, über Kindertagesstätten bis zur heilpädagogischen Familienhilfe. Kinder und Jugendliche können sich entwickeln und gemeinsam oder voneinander lernen. Es gibt darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit Kommunalverwaltungen, Ärzten und anderen Institutionen, um die bestmöglichen Betreuungsformen zu finden und umzusetzen. Am vergangenen Sonnabend lud die Lebenshilfe Kreisvereinigung Holzminden zum Sommerfest in Stadtoldendorf ein. (bk)

