Samstag, 22. Juni 2019

Sommerkonzert des Vokalkreises und der Mu-Ku-Notenbande

Die Kinder haben sichtlich Spaß bei ihren Aufführungen. Foto: TAH

Stadtoldendorf. Am Sonntag, 30. Juni, präsentiert der Musik- und Kulturverein Stadtoldendorf im Haus am Eberbach sein Sommerkonzert unter der Leitung von Eckhard Thiel. Im ersten Teil bringt der Kinderchor „Mu-Ku-Notenbande“ das Musical „Zirkusträume“ von Simon Bellett auf die Bühne: Der Zirkusjunge Timo ist für eine Woche Gastschüler in der Schule einer Stadt. Dort schließt er schnell Freundschaften. Mit ihm kann die ganze Klasse einmal hinter die Kulissen des Zirkus schauen. Ja, sie dürfen sogar im Zirkuszelt übernachten! Dabei beobachten sie, wie der Vertreter des erkrankten Zauberers die Zirkuskasse stehlen will. Natürlich wird der böse Zauberer am Ende verhaftet und die Kinder bekommen die Gelegenheit, in der Vorstellung ein paar Kunststücke vorzuführen.

