Donnerstag, 30. Juli 2020

Sommerliches Orgel-Duo-Konzert in Boffzen

Andrea-Ulrike Schneller und Hans-Rudolf Krüger geben in Boffzen ein Konzert. Foto: Schneller/Krüger

Boffzen . Am Sonntag, 16. August, 17 Uhr, sind in der Evangelisch-lutherischen Erlöserkirche Boffzen (Bachstraße 15) sommerliche Orgel-Duo-Klänge zu hören: zu Gast ist das international bekannte Stuttgarter Orgel-Duo Andrea-Ulrike Schneller und Hans-Rudolf Krüger. Hans-Rudolf Krüger war Kreiskantor für den Kirchenkreis Bodenwerder-Holzminden, bevor er zum Dekanatskantor nach Stuttgart berufen wurde. Andrea-Ulrike Schneller ist als Kantorin und Konzertorganistin in Ludwigsburg/Württemberg tätig.

