Sonntag, 14. Januar 2018

Sonderkontrolle mit neuem LED-Leitsystem

Die Kontrollstelle an der Bundesstraße 64. Foto: Polizei

Holzminden. Die Holzmindener Polizei hat erstmals innerhalb einer Kontrollstelle zusätzlich kontrolliert. Am Sonnabend kam es auf der Bundesstraße 64 zu einer nicht alltäglichen Geschwindigkeitskontrolle durch die Beamten des Polizeikommissariats Holzminden. Zusätzlich zu den in regelmäßigen Abständen durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen mittels eines Handlasermessgerätes, wurde in der Anhalte- und Kontrollstelle eine weitere mobile Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut. (fhm)

