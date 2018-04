Dienstag, 03. April 2018

Sonderstaatsekretär berichtet über Breitbandausbau

Stefan Muhle ist heute zu Gast in Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf. Auf Einladung der CDU-Kreistagsfraktion kommt der Sonderstaatssekretär für Digitales, Stefan Muhle, am heutigen Dienstag, 3. April, um 18 Uhr in das „Haus am Eberbach“ nach Stadtoldendorf. Seit Jahren wird der mangelnde Breitbandausbau im ländlichen Raum beklagt. Nunmehr will die Landesregierung mit einem Masterplan und 1 Milliarde Euro zusätzlichen Fördermitteln für Abhilfe sorgen. Vertreter der Kommunen, der Wirtschaft aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlichen eingeladen, die Initiativen der großen Koalition in Hannover mit dem extra für diese Aufgabe eingesetzten Staatssekretär zu besprechen. Es wird darum gehen, konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der sogenannten „weißen Flecken“ aufzuzeigen.