Sonntag, 20. Oktober 2019

Sonderzug-Waggon mit Fußball-Fans in Berlin ausgebrannt

Feuerwehr und Polizei beim Einsatz am S-Bahnhof Bellevue. (dpa/dpa/picture-alliance / dpa)

Der Waggon eines Sonderzuges mit Fans des Fußballklubs SC Freiburg ist am Samstagabend in Berlin in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Dabei wurden nach Angaben der Feuerwehr drei Menschen leicht verletzt. Der Zug, in dem sich Berichten zufolge 700 Fahrgäste befanden, kam nach Ausbruch des Feuers beim S-Bahnhof Bellevue zum Stehen und wurde daraufhin geräumt.

Wegen des Brandes war der Zugverkehr auf der Stadtbahn für Stunden unterbrochen, seit Sonntagvormittag rollen die Züge wieder. Die Ursache des Feuers blieb nach Angaben der Bundespolizei zunächst noch unklar, die Ermittlungen dazu dauern noch an. Die Fan-Gemeinschaft "Supporters Crew Freiburg" sprach auf ihrer Facebook Seite von einem technischen Defekt als Brandursache, dafür gab es aber zunächst keine Bestätigung.

Der Zug habe "ohne Panik" evakuiert werden können, und die Mitreisenden seien zu einem Sammelplatz geleitet werden, hieß es auf der Facebook Seite der "Supporters Crew". Die Fans wurden zum nahegelegenen Hauptbahnhof gebracht, von wo aus sie die Heimreise antreten konnten. Sie waren wegen des Spiels ihres Vereins gegen den FC Union Berlin in die Hauptstadt gekommen. Berlin (AFP) / © 2019 AFP