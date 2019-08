Freitag, 09. August 2019

Sonnabendmorgen: Feuerwehr-Übung in Allersheim!

Das Foto entstand bei einer Übung mit Chemieschutzanzügen in Osterode. Foto: Feuerwehr Holzminden

Holzminden/Allersheim. Wenn es am Sonnabendmorgen laut und hektisch wird in Allersheim, wenn die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn in den Holzmindener Stadtteil eilt – dann handelt es sich nicht um einen Ernstfall! Die Werkfeuerwehr Symrise, Teile des fünften Zuges der Kreisfeuerwehr und der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden rücken aus zu einer groß angelegten Übung. Es geht um Gefahrgüter und darum, wie man in einem Einsatzfall damit umgeht. Für die Feuerwehrleute ist es einmal mehr ein freiwilliger Dienst an einem Tag, an dem andere Menschen frei haben. Respekt für dieses Engagement! (bs)