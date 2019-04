Sonntag, 07. April 2019

Sonnenschein lockt die Massen zum Holzmindener Kükenfest

Küken gehören zum Kükenfest. Sie haben schon mal die ersten Schoko-Eier unter die Leute gebracht. Foto: ap

Holzminden. Schöner kann ein Holzmindener Kükenfest doch gar nicht sein: Bei Sonnenschein pur haben Groß und Klein am Sonntag mit der Sonne um die Wette gestrahlt. Von der Oberbachstraße bis hinunter zum Weserkai war das Kükenfest bei frühlingshaften Temperaturen in Holzminden los. Und das ein oder andere Küken war da natürlich auch in den Holzmindener Gassen unterwegs. Mini-Küken haben da mit den Zumba-Kids der FC Stahle 30 an der Nase beim Haarmannplatz einen zuckersüßen Auftritt hingelegt. Die Kinder vom SV Germania Albaxen und dem MTV Bevern haben mitgetanzt. Das Kükenfest stand außerdem unter dem Motto „Zeig uns wo der Hammer hängt“. Entsprechend durfte am Markt an sechs Ständen, organisiert vom Netzwerk KIC, von regionalen Handwerksbetrieben unter anderem gehämmert, gelötet oder Mosaik gelegt werden. Es galt, den Handwerks-Nachwuchs anzuwerben. (ap)

