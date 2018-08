Mittwoch, 22. August 2018

Sorglosigkeit ersetzt Leidenschaft - bis zur 65. Minute

Lieferten sich ein Duell auf Biegen und Brechen: Patrick Schiermeister (links) und Birsen Ucar.

Golmbach. Staubtrocken und knüppelhart war der Boden der Sportanlage in Golmbach, der sportlichen Heimat der SG GoLüWa. Und genauso hart ist der Boden der Tatsachen, auf dem die SG nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga nun aufgeschlagen ist: Drei Spiele – drei Niederlagen und 2:9 Tore so die bittere Bilanz der SG. Aber viel schlimmer noch als der klassische Fehlstart dürfte wohl die 1:3-Niederlage im Forstbachtalderby gegen den TSV Holenberg gestern Abend ins Gewicht fallen. Und dabei hatte die SG noch Glück, denn hätte die Elf von Trainer Gero Wessel vor allem in der ersten Halbzeit nicht mit einer bemerkenswerten Sorglosigkeit agiert, die Niederlage wäre wohl noch deutlicher ausgefallen.

Gerade im ersten Durchgang blieben beide Seiten so ziemlich alles schuldig was die zahlreichen Zuschauer in Golmbach von einem Forstbachtal-Derby erwartet hatten. Lediglich leidenschaftliche Zweikämpfe zwischen dem Holenberger Patrick Schiermeister und seinem Golmbacher Widersacher Birsen Ucar sorgten für Abwechslung. Der Rest ist schnell wiedergegeben. Die Holenberger stellten das kompaktere Team, agierten aber sorglos, schon fast fahrlässig im Spiel nach vorn und im Umgang mit dem leichten, letzten Pass. Die SG wiederum legte diese Unbeschwertheit in der Abwehr an den Tag.

Nach nur fünf Minuten Spielzeit setzte Lennart Homeyer das erste Ausrufezeichen. Er sprang in eine Ecke und drückte den Ball irgendwie über die Ziellinie – 1:0 für die Roten. In der Folge plätscherte das Geschehen so dahin, der TSV stand sicher in der Abwehr, die SG agierte eher blass. Nur einmal ging der Puls der Heimfans hoch, als ein Ball auf der Torlinie kullerte, sie aber nicht überquerte.

Anfang der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild zunächst. Nun waren die Gastgeber am Drücker, der Ausgleich lag in der Luft. Zwei, drei Anläufe brauchte die Gastgeberin, und ab der 65. Minute zeichnete sich der Ausgleich ab. SG-Spielführer Marvin Scholz war es, der per Freistoß aus 25 Metern zum Ausgleich traf (70.) Doch die Freude auf Seiten der Natschke-Elf währte nur fünf Minuten. Dann lieferte der Mannschaftskapitän der Holenberger die passende Antwort ab. Er ließ zwei Golmbacher Abwehrspieler stehen und konnte sich eine Ecke aussuchen – 2:1 für den TSV Holenberg und wieder lieferte die SG-Abwehr keine berühmte Leistung ab.

Die Partie nahm nun Fahrt auf: Nickeligkeiten auf dem Feld und Stimmungsmache daneben ließen erahnen, wie sehr sich beiden Seiten mögen und schätzen. Es wurde hektisch. Umso beeindruckender die Leistung des Schiedsrichtergespanns. Timm Goldschmidt, Artur Knaub und Maximilian Rudloff, alle drei sind noch nicht volljährig. Sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und brachten das Spiel souverän über die Runden. Für die Entscheidung sorgte dann Patrick Schiermeister kurz vor Schluss, als er zum 3:1-Endstand traf.

SG: Balik – Janik, Scholtz, Yildirim, Bisset, Ochs, Schlund, Ü. Ucar, B. Ucar, Seyf, Yaser.

TSV: Brömer – Schmidtmann, Stapel, Wolf, Schiermeister, L. Homeyer, N. Homeyer, Suchy, Weirauch, D. Naumnik, J. Naumnik. (ue)